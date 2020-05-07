24 meslek odasından Erdoğan’a tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki gün partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşlarının seçim usullerini gündeme getirmesine Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi 24 meslek odası tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ”Cumhurbaşkanı’nın meslek odalarını hedef alması demokrasi ile bağdaşmamakta, üyelerimizin özgür iradesini dikkate almamaktır. Ülkemizden, kamu yararı uygulamalarından, özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” denildi.

”ÖZERK MESLEKİ YAPILAR TASFİYE EDİLMEK İSTENİYOR”

Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını hatırlatarak, örgütlü toplum yapılarından rahatsızlık duyduğunu öne süren meslek odaları,”Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları ve baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir” görüşünü dile getirdi.

”DEMOKRASİYE OLAN TAHAMMÜLSÜZLÜĞE SON VERİLMELİ”

Açıklamada, günümüzde yapılması gerekenin anayasal dayanağı olan meslek kuruluşlarını hedef alma yerine, evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemek olduğuna vurgu yapılarak ”Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir” çağrısı yapıldı.

”CUMHURİYETE, DEMOKRASİYE İNANCIMIZ TAMDIR”

TMMOB üyesi odalar, özetle şu görüşleri dile getirdi:

”Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant Cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz.

Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir. Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.”