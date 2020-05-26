30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkama yasağı devam edecek mi?

Türkiye'de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yaklaşık 2 aydır hafta sonları bazı şehirlerde sokağa çıkmak yasaklanıyordu. En son yapılan Kabine toplantısı sonrası dört günlük tüm yurt genelinde yasak ilan edilmiş ve vatandaşlar bayramı evlerinde geçirmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını açıklamıştı. Bayramın son gününde, vatandaşlar sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Her hafta yapılan kabine toplantısı, bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına, bayram sonrası alınan corona virüsü verilerine göre karar verilecek.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerde olacağı belirtiliyor.