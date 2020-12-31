4 milyonluk ihale AKP’li eski vekilin damadına gitti

Zeytinburnu Belediyesi 14 Aralık 2020 tarihinde “2021 yılı kültür ve sanat organizasyonları” ihalesine çıktı. İhale, yıl boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Gençlik Merkezi, Kazlıçeşme Sanat bünyesinde yapılması planlanan kurs, seminer, konser, söyleşi, atölye çalışmaları, sempozyum, gezi, piknik, kahvaltı ve kamp organizasyonları, gerekli kırtasiye, tekstil malzemelerinin temini ile tanıtım, duyuru dokümanlarının tasarım ve baskılarının yapılması işlerini kapsıyor.

İhaleyi 4 milyon 62 bin liralık en düşük teklifin sahibi olan A Z Reklam Basım Organizasyon Limited Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 29 Aralık 2020 günü sözleşme imzalandı.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN DAMADI

A Z Reklam Şirketi, kamuoyunda yıllardır AKP'li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık ihaleler ile dikkat çekiyor. Şirket sadece Zeytinburnu Belediyesi'nin 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali organizasyonu düzenlemek için açtığı toplam 6.2 milyonluk ihalesini aldı.

Şirketin yüzde 50'sinin sahibi olan Fatih Bolcan AKP'lilerin yakından tanıdığı bir isim. AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan eski AKP Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı. Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.Bolcan, aynı zamanda AKP İstanbul İl delegesi.

FATİH BOLCAN KİMDİR?

1976 doğumlu olan reklamcı Bolcan, 1989-1995 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı çalışmalarında bulundu. 1995-1999 yılları arasında Fazilet Partisi Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptı. 1997 yılında İBB Gençlik Meclisi kuruluş çalışmalarında bulunarak burada meclis üyeliği ve komisyon başkanlığı yaptı.

Çalışma hayatına İSKİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Organizasyonlar Koordinatörü olarak başlayan Bolcan, Eminönü Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde de bulundu. Ankara'da, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde uzman olarak çalıştı. Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Seçim Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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