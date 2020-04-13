5 yaşında corona virüsünü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Zafer Kapaklıkaya, 8 gün önce grip şüphesiyle Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kapaklıkaya’nın corona testlerinin sonucu pozitif çıkınca önce kendisi, birkaç gün sonra da 5 yaşındaki kızı Miray ve 12 yaşındaki oğlu Mustafa tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan aile, hastaneden bugün taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olan Kapaklıkaya kardeşler, ‘Evde kal’ çağrısı yaparak sağlık çalışanlarına tedavi sürecinde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Grip belirtisiyle rahatsızlığının başladığını dile getiren baba Zafer Kapaklıkaya, ”Virüse ne zaman yakalandığımızı biz de bilmiyoruz. Normal gribi atlatamayınca doktora başvurdum. Test sonucum pozitif çıkınca 6 Nisan’da buraya geldim. Hastaneye düşmeyince kimse anlamıyor” dedi. (DHA)