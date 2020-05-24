65 yaş üstü için sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü bugün sokağa çıkma saatleri…

Türkiye’de, corona virüsü sebebiyle en riskli yaş grubu olan 65 yaş üstü ile corona virüsünün yayılmasında etkili olana 20 yaş altı vatandaşların yaklaşık iki aydır sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak, corona virüsü verilerinin azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların belirli gün ve saatlerde, belirli şartla kapsamında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Bayramda uygulanan sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan dört günlük süreçte tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

YASAK DÖRT GÜN SÜRECEK

Corona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yarın 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye'nin 81 kentinde uygulanacak.