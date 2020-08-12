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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi… En son deprem nerede oldu?

Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor. Büyüklükleri ve derinlikleri değişebilen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Son depremlerin nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, sayfamızdaki linkler üzerinden Türkiye'de meydana gelen son depremlerin detaylarına ulaşabilirler. İşte 12 Ağustos son depremler listesi…

13:33 -
Haberler Gündem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi… En son deprem nerede oldu?

İnternet kullanıcıları, son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük bütün depremleri kayıt altına alıyor ve liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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