Ağrı’da çatışma: 1 asker şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi’nde şehit olurken diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çorumlu şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı'ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı'nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi.