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AKP’li belediye pazar yerine ‘Hayır Tezgahı’ kurdu

Konya’da AKP’li Çumra Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ardından kurulan semt pazarına ihtiyaç sahipleri için ‘Hayır Tezgahı’ kurdu. Yardımsever vatandaşlar, aldıkları sebze ve meyveleri hayır tezgahına bırakırken, ihtiyacı olanlar ise bu ürünleri tezgahtan ücretsiz aldı.

Müslüm EVCİ / Konya
17:06 -
Haberler Gündem
AKP’li belediye pazar yerine ‘Hayır Tezgahı’ kurdu

Konya'nın Çumra ilçesinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından semt pazarı kuruldu. AKP'li Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın talimatıyla pazar yerine ihtiyaç sahipleri için ‘Hayır Tezgahı' açıldı.

Yardımsever vatandaşlar yardıma muhtaç insanlar için aldıkları sebze ve meyveleri tezgâha bırakırken, ihtiyacı olanlar ise ürünleri ücretsiz aldı.

AKP'Lİ BAŞKANDAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Vatandaşların hayır tezgâhına yoğun talep gösterdiğini belirten AKP'li Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, şu ifadeleri kullandı;

*İki günlük sokağa çıkma yasağından dolayı kurulan pazarımızda belediye olarak corona virüsü nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amaçlı başlatmış olduğumuz ‘Hayır Tezgahı' uygulamamıza hemşerilerimizden yoğun talep geldi İhtiyaç sahiplerimizin yararlanması için yaptıkları gıda alışverişlerini ‘Hayır Tezgahımıza' bırakarak bu zor günlerde duyarlılık gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

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AKP CHP Corona Eskişehir İçişleri Bakanlığı Konya pazar
Son güncelleme: 17:10 13.04.2020
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