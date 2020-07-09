AKP’li Vekile tepki gösteren Hakkı Amca Sözcü’ye konuştu: Biz halkız, tepkimizi göstermemiz lazım!

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı sonrası AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş bölgeyi ziyaret etmişti.

“MEMLEKETİ BİTİRDİNİZ”

Köy meydanında vatandaşlara acele kamulaştırma kararı ile ilgili bilgi veren AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş’a Hakkı Çallı isimli vatandaş, “Memlekette satmadık yer bırakmadınız, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?” diyerek tepki göstermişti. Çallı’nın bu tepkisi bir anda Türkiye’nin gündemine gelmişti.

“BÖYLE TERBİYESİZLİK GÖRMEDİM”

Yaşlı adamın tepkisine sinirlenen AKP'li Özdemir ise, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı' diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” diyerek Hakkı Çallı’yı azarladı.

“HAKSIZLIĞA GELEMEM”

AKP'li Özdemir'e verdiği tepkiyle Türkiye'nin gündemine oturan Hakkı Çallı (78) Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Hacı Ahmet Özdemir'i yakından tanıdığını ifade eden Hakkı Çallı şunları söyledi:

* Hacı Ahmet Özdemir'in rahmetli babası ile çok yakın arkadaştık. Ahmet'in de çocukluğunu bilirim. O gün köy meydanında köylüsüne sahip çıkması gerekirken yanlış olan şeyleri övdü.

* Arazilerimiz kömür madeni için acele kamulaştırma kararı ile haberimiz olmadan elimizden alınıyor, Ahmet ise burada köylüsüne sahip çıkmıyor, bir de kızıyor.

* Yine söylüyorum, memlekette satılmayan yer kalmadı. Biz halkız, yönetenleri biz seçiyoruz. Beni köyde bilen bilir. Milletvekili değil, kim olursa olsun, haksızlığa gelemem. Yeri geldiğinde tepkimizi göstermemiz lazım.

“KÖYÜMÜZDE ÇOK EMEĞİM VAR”

Çavuşcugöl Mahallesi'nde çok emeği bulunduğunu söyleyen Hakkı Çallı, “Çavuşgöl Belediyesi'nin kurulmasında büyük emeğim oldu. Köyümüze demir yolu geçidini kazanırdım. Ayrıca köyümüze adını veren Çavuşcugöl Gölü Koruma Başkanlığı yaptım. Şimdi bütün bu kazanımlarımız bize söylenmeden atılan bir imza ile elimizden alınıyor. Burada Hacı Ahmet'in de yapacağı bir şey yok. Çünkü her şey tepede olup bitiyor” diye konuştu.

“O KADAR EMEĞE YAZIK DEĞİL Mİ?”

1980 yılında satın aldığı 40 dekar tarım arazisinin istimlak edildiğini belirten Hakkı Çallı, sözlerine şöyle devam etti;

* 1980 yılında 2 milyar 750 bin liraya satın aldığım 40 dekar arazim haber verilmeden kömür ocağı için istimlak edildi.

* Benim durumumda olan birçok köylümüz var. Kimi arkadaşlarımızın ekili arazisini hasat etmesine fırsat vermeden makinelerle girdiler. Onca emeğe yazık değil mi?

“KÖMÜR OCAKLARINI İSTEMİYORUZ”

“Geleceğimiz olan topraklarımıza sahip çıkacağız” diyen Hakkı Çallı, şu ifadeleri kullandı:

* Bölgede daha önceki kömür ocakları yüzünden köylünün birçoğu hastalandı. Evlerin her tarafı kömür isi oluyor. Tam kurtulduk derken yeni bir ocak açacaklarını söylüyorlar.

* Benim 4 çocuğum 10 torunum var. Bu toprakları torunlarımıza emanet etmek istiyoruz. Bu yüzden köyümüze yapmayı düşündükleri kömür ocağından vazgeçip topraklarımızı istimlak etmesinler.

* Madem her şey halk için deniyor, işte biz halkız ve bu kömür ocağını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.