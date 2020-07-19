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Akraba yumruğu ölüme götürdü

Adana'da tartıştığı akrabası Kemal C.´nin attığı yumrukla düşerek, başını asfalt zemine çarpan Uğur Yarbaş (46), tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

13:34 -
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Akraba yumruğu ölüme götürdü

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde iddiaya göre, Uğur Yarbaş (46), akrabası olduğu öğrenilen Kemal C. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kemal C., Yarbaş’a yumruk attı.

Yarbaş, darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, kaldırımdan düşerek başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Kemal C. gözaltına alındı. (DHA)

Adana
Son güncelleme: 13:40 19.07.2020
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