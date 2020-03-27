Meral Akşener’den iktidara dikkat çeken öneri!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ZORUNLU KARANTİNA SÜRESİNİ İKTİDAR İLAN ETMELİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Akşener, “Sayın Koca'nın söylediği bireysel Olağan Üstü Hal'ini ilan etsinler, aslında bunun yapılması gerektiği kanaatini ifade etmek. Zorunlu karantinayı, hadi Olağan Üstü Hal demeyelim, sokağa çıkma yasağı da demeyelim, hadi zorunlu karantina diyelim. Bu karantina süresini devletin, yani devleti yöneten iktidarın ilan etmesi gerektiğini bilim insanları da söylüyor. Bilim Kurulu'nun içinde yer alan bilim insanları da söylüyor. Dün, Sayın Koca'da böyle bir cümle sarf ederek o da söylemiş oldu. Şimdi, ‘bu niye olmuyor?' bakmamız gerekiyor. Şimdi biz, tek kişinin iki dudağı arasındaki bir sistemde yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Her şeyin başı Sayın Erdoğan. Her konuda kendisinin kararına müracaat ediliyor” dedi.

“BİRİNCİ KAÇIŞ NOKTASI EKONOMİ”

Akşener, açıklamasına söyle devam etti:

*Adına ister sokağa çıkma yasağı deyin, ister zorunlu karantina deyin, yapılması gerekliliğini söylüyorlar. Başlangıcının ekonomi olduğunu düşünüyorum.

*Adına ne derseniz deyin, bunu yapacak olan hükümettir. Hükümet bunu yaptığı andan itibaren evde kalmaya başlamış olan her insanın, işçinin, emekçinin, memurun, işsizin ekonomik giderlerini karşılamak zorundadır.

*Kendi kendinize olağanüstü hal ilan ettiğinizde devletin böyle bir yükümlülüğü yoktur. Bu birinci kaçış noktasıdır. Lokantalar kapandı.

*Garson çocukların tamamı işten çıkarıldı. İş bulabilecekler mi sonra? Biz bu meşhur ekonomi destek kalkanı paketine çok iyi çalıştık, eleştirilerimizi ve yapılması gerekenleri söyledik.

*Bunların bir kısmını yaptılar. Sağlık çalışanlarına 3 ay çift maaş verin dedik, prim kararı aldılar

Çiftçinin Ziraat Bankası'na borcu olduğunu ifade eden Akşener, “Bunların ertelenmesini, yapılandırılmasını istedik. Ama pakette ne var? 5 müteahhit var. En büyük virüs bunlar. Birinci öncelik ekonomi. O insanların eve girdiği andan itibaren ihtiyaçlarını devlet ödemek zorunda. Nereden? Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinden… İşsizlik Fonu’ndan ödemek zorunda… 100 milyar liralık paket açıklandı, 2 milyarı ihtiyaç sahibi olan ailelere gitti. Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na döndü dedi ki, “Keyfin yerine geldi, neşelendin”… Buradan anladık ki, teşvik sermayeye gidiyor” dedi.

“KANAL İSTANBUL'UN ACELESİ VAR MIYDI”

Kanal İstanbul'la ilgili bir ihalenin bugün gerçekleştirildiğini belirten Akşener, “Acelesi var mıydı? Öncelik sıralamalarındaki problemden bahsediyorum, bunun birinci adı ciddiyetsizliktir. İnsanları eve aldığınız andan itibaren kişi başına 500 lira her ay vermelisiniz. 4 kişilik aileye 2000 lira vermek zorundasınız. İşi var, yok, bundan bahsetmiyorum. Esnafta en büyük şikayet devlete ödenen kira stopajı artı çalıştırdıkları insanların asgari ücretine ödedikleri 1.150 liralık verdi. Bunların derhal kaldırılması lazım. Bu devlet güçlüdür, bu millet dayanışmayı sever. Bu konuda en ufak bir problem yok. Siz o öğretmene, elektrik parasını, doğalgaz parasını, ekmek parasını düşündüremezsiniz, buna eğitimde kimsenin hakkı yok. Madem ki ücretli öğretmen var ve madem ki okullar kapalı, o öğretmenin parasının ödenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘CORONA İLE MÜCADELEDE VEFAT EDENLER ŞEHİT İLAN EDİLSİN'

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Corona ile mücadele ederken vefat eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum.

*Ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılmasını öneriyorum.

*Hastanelerinin içinde görev yapan ama sağlık personeli dışında kabul edilen her bir arkadaşımıza pirimin, ek paranın bu arkadaşlara da verilmesini öneriyorum.

*Ücretli öğretmen, taksi şoförleri, evlerde çalışanlar yevmiyelidir. Hayatını günlük olarak kazanan insanların da destek paketinden yararlanması lazım. Bunun peşine düşeceğim.

*EYT’li arkadaşlarımızın durumu vahim. Emekliler ama maaş alamıyorlar. Bu insanlar ne yapacak?

*Kapaklı’da bir EYT’li kardeşim ile karşılaştım. Corona henüz hayatımızda yokken, işten çıkarılmış, mecburen EYT’li olmuş. Çerkezköy’de sanayi gibi görünüşlü yerlerde artık Afganlı çalıştırılıyor, ‘bizim asgari ücrete vergi ödendiği için çalıştırmıyorlar, çıkardılar’ dedi

“ÇİZGİLERİMİZDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Af yasası ile ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*O torbanın içine her önüne geleni attığınız zaman, onların hayalleri üzerinden baskı yaratıp asıl salmak istediklerinizi dışarı çıkaracaksanız, İYİ Parti bunun karşısında durur.

*Bunu bizimle değil, kamuoyuyla tartışacaksınız. Neler olduğunu anlatın, kamuoyu bunu bilsin. Bize ihtiyaçları yok, iki partinin sayısı yeterli.

*Niçin hepimizle bir arada olmaya gayret gösteriyorlar? Burada bir gayret var, elbirliği ile çıkarmaya yönelik. İşin içinde çocuk gelin işi var. Bir komisyon önerildi, bu komisyona biz katılmayacağız dedim.

*Çocuk gelin, cinsel suçlar, torbacılar, uyuşturucu baronları ile ilgili ne düşünüyorsunuz, kamuoyuyla paylaşın kardeşim. Çizgilerimizden vazgeçmemiz mümkün değil.