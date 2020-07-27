Akşener ‘İstanbul Sözleşmesi’ akımına uydu: Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını protesto etmek amacıyla başlatılan ‘siyah beyaz’ fotoğraf akımına uyarak, paylaştığı fotoğrafla birlikte parti üyelerini akıma davet etti.

SOSYAL MEDYADA YENİ AKIM

İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını protesto edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medyada ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etiketinin yanı sıra bugün en çok kullanılan etiketlerden birisi ‘ChallengeAccepted’ (Meydan Okuma Kabul Edildi) oldu.

Sosyal medya kullancıları siyah beyaz fotoğraflarını paylaşıp kadın cinayetlerine karşı farkındalık uyandırmayı amaçlıyor.

‘ChallengeAccepted’ etiketiyle yapılan paylaşımlarda en az 2 kişinin sosyal medya hesabına yer verilerek, bir anlamda o kişilerin de farkındalığa ortak olması için mesaj veriliyor.

AKŞENER AKIMA UYDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu akıma uydu. Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Meral Akşener, “Hiçbir kadınımızın gülüşünün, hayallerinin, ışığının solmasına müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur” mesajıyla birlikte’ ‘ChallengeAccepted’, ‘İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketlerine yer ver verdi.

Akşener, 4 parti üyesine de anımsatma yaptı. Akşener’in paylaşımında yer verdiği isimler İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur oldu.

YANIT GELDİ

Akşener’in paylaşımına yanıt veren Berna Sukas, “Hiçbir kadınımızın gülüşünün, hayallerinin, ışığının solmasına müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur” dedi ve 4 parti üyesini paylaşımına ekleyerek akımı devam ettirdi.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Yanıkömeroğlu da fotoğraf paylaşarak, “Cumhuriyetin en büyük kazanımı fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür Türk kadınlarıdır. Bir gülüşün daha solmasına, bir tane daha yaşanamamış yarınlara tahammülümüz yok” mesajıyla birlikte 3 parti üyesini akıma davet etti.