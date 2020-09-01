Ankara’da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi!

Nallıhan ilçesi Beyalan mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.
PAZAR GÜNÜNDEN BERİ MÜCADELE EDİLİYOR
Nallıhan’da Pazar günü başlayan yangın ekiplerin Pazartesi günü öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Saatler sonra yangın aynı bölgede tekrar başladı.
HAVA VE KARA DESTEĞİ
Ankara’nın Nallıhan ilçesi Beyalan mevkiinde çıkan yangını kontrol altına almak için hava ve kara desteği sağlanıyor.
Yangına Orman Genel Müdürlüğü’nden 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 86 arazöz, 8 dozer, 450 yangın söndürme personeli müdahale ediyor.