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Ankara’da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi!

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle ertesi günün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bugün aynı bölgede tekrar başlayan büyük yangına 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 86 arazöz, 8 dozer, 450 yangın söndürme personeli müdahale ediyor.

Sozcu.com.tr
19:42 -
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Nallıhan ilçesi Beyalan mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.

PAZAR GÜNÜNDEN BERİ MÜCADELE EDİLİYOR

Nallıhan’da Pazar günü başlayan yangın ekiplerin Pazartesi günü öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Saatler sonra yangın aynı bölgede tekrar başladı.

HAVA VE KARA DESTEĞİ

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Beyalan mevkiinde çıkan yangını kontrol altına almak için hava ve kara desteği sağlanıyor.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü’nden 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 86 arazöz, 8 dozer, 450 yangın söndürme personeli müdahale ediyor.

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