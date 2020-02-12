Ankara’da yarın (13 Şubat) okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Kar yağışının bazı bölgelerde zaman zaman etkisini arttırdığı Ankara’da, yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin aklında ise tek bir soru yer alıyor; “Okullar yarın tatil mi?”. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgilere göre, Ankara’da yarın hafif kar yağışı bekleniyor. Peki Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte öğrencilerin merak ettiği tatil ile ilgili açıklamalar.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği’nden tatil ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara’da kar yağışının ulaşımı etkileyecek boyutlara gelme durumu değerlendirilip okullar tatil edilebilir. Ancak şuan için Ankara’da yarın eğitime devam edilecek.

ANKARA’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, Ankara’da yarın hava sıcaklığının 1 derece ve hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde hafif yağmur, iç kesimlerde hafif kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.