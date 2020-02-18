AP Türkiye Raportörü Amor’dan Osman Kavala tepkisi!

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltı kararına Twitter hesabından tepki gösteren AP Türkiye Raportörü Amor, “Beraat kararı sonrası Kavala’nın yeniden tutuklandığına inanamıyorum. Eğer savcı ileriye yönelik bir adımı baltalıyorsa, Türkiye’nin gelişmesine inanmanın bir yolu yok. Karanlık dönem tekrar geri dönüyor” ifadesini kullandı.

“ŞİMDİ NORMALE DÖNME VAKTİ”

Gezi Parkı davasında verilen beraat ve tahliye kararı sonrası Euronews’e konuşan Amor, “Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız” demişti. Amor, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu Türkiye'den gelen çok güzel bir haber, Türkiye AB ilişkileriyle ilgilenen yetkililere en azından bazı sinyaller vermeleri talebinde bulunduk.

* Ben kendim şahsi olarak Gezi Parkı'yla ilgili yaptığım görüşmelerde, Gezi ve Büyükada davalarının önemine işaret ettim. Bu konuda AB’ye doğru işaretler vermelerini istedik. Şimdi normale dönme vakti.

* Biz hükümetin adalet ve insan hakları konusundaki iyileşmeler üzerine bazı plan ve programlar göndermesinden dolayı memnunuz. Fakat burada önemli olan, hukukun üstünlüğü, Türkiye sonunda olağanüstü hal döneminin bittiğini anladı.

* Türkiye darbecileri bertaraf etti. Şimdi normale dönme vakti. Türkiye darbe öncesi dönemine tekrar girmeli.

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NELER YAŞANDI?

Gezi Parkı eylemlerine yönelik 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti.

Tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçundan ayrıca gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala İstanbul Terörle Mücadele şubesine götürüldü.