Son dakika… Başsavcılıktan Osman Kavala için dilekçe!

Başsavcılık, mahkemeye gerekçeli kararın yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.. Başsavcılık dilekçesinde, gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini belirtti.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERDünya Gezi Parkı davasını böyle duyurdu. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bassavciliktan-osman-kavala-icin-dilekce-5632950","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bassavciliktan-osman-kavala-icin-dilekce-5632950","pageType":"yazi","pageIdentifier":5632950,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Bau015fsavcu0131lu0131ktan Osman Kavala iu00e7in dileku00e7e!"});aip('newsArticle', {"identifier":5632950,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-bassavciliktan-osman-kavala-icin-dilekce-5632950/","headline":"Son dakika&#8230; Bau015fsavcu0131lu0131ktan Osman Kavala iu00e7in dileku00e7e!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["D\\u00fcnya","gezi","Gezi Park\\u0131","istanbul","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1582042171,"datePublished":1582042171,"dateModified":1582042302,"info":"{"seo_news":"false"}"});