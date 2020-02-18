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Son dakika… Başsavcılıktan Osman Kavala için dilekçe!

Mahkemenin Osman Kavala kararı sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu.

Can ÖZÇELİK
19:09 -
Haberler Gündem
Son dakika… Başsavcılıktan Osman Kavala için dilekçe!

Başsavcılık, mahkemeye gerekçeli kararın yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Başsavcılık dilekçesinde, gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini belirtti.

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Son güncelleme: 19:11 18.02.2020
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