Askere gitmeden önce babasını ziyaret etti, mahalle karantinada!

İstanbul'dan askere gitmeden önce Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesindeki baba evine giden E.D., kendisini ziyarete gelen yaklaşık 70 kişiyle temasta bulundu.

ŞEHİRDE VAKA RASTLANMAYAN TEK İLÇEYDİ

Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.’nin burada yapılan testlerinde corona virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı.

Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi. Diyarbakır’da korona virüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti. (DHA)