Atatürk büstünü söküp çöp kutusuna attı

Olay, dün akşam saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Zeytinköy Mahallesi’nde yaşayan Muhterem A. sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Hayırseverler Ortaokulu’ndaki Atatürk büstünü yerinden söktü.

Büstü, okulun yanındaki çöp kutusuna atan Muhterem A., çevresinde bulunan iki Türk Bayrağı’nı da keserek yanına aldı. Muhterem A. daha sonra bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gidip Atatürk büstünü söktüğünü ve çöpe attığını söyledi. Muhterem A. gözaltına alınırken, çöp kutusuna atılan büst, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

“MASKE TAKMAK ALLAH’A ŞİRKTİR”

Muhterem A.’nın üzerindeki kesilmiş Türk bayraklarına da el konuldu. Hakkında soruşturma başlatılan Muhterem A.nın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği öğrenildi. Muhterem A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah’a şirktir. Maske takmayın” dedi. (DHA)