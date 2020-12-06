Avukatın vekalet ücreti imtihanı!

Avukat Abdulcelil Paksoy, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde müvekkili hakkında verilen mahkumiyet kararına itiraz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

İstinaf Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozarak sanığın beraatına hükmetti. Ancak istinaf mahkemesi beraat kararına hükmederken avukatlık ücretini vermedi.

Mahkeme buna gerekçe olarak da “Avukat, dosyaya vekalet sunmadı” dedi.

“İSTİNAF KARARI KANUNA AYKIRI”

Kararı, “Hukuka aykırı” diyerek Yargıtay'a taşıyan avukat Paksoy, yerel mahkeme yargılamasında hem sözlü hem de yazılı olarak savunma yaptığın vurguladı.

Yargıtay'ın da avukatlık sözleşmesinde yazılı olma şartı aranmadığı yönünde kararlar verdiğini hatırlatan Avukat Paksoy, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin bu yöndeki kararının bozularak kendisine vekalet ücreti verilmesi yönünde hüküm kurulmasını istedi.