Aynı gün kentteki 8 okuldan Atatürk büstlerini çaldılar

Bursa Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu’nda görevli olan hizmetli, öğle saatlerinde okula geldiğinde Atatürk büstün yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

TANESİ 2 BİN LİRAYA SATILMIŞ

Soruşturma başlatan polis, aynı gün içinde 7 farklı okuldan daha Atatürk büstünün çalındığı ihbarını aldı. Polis, okullardan büstleri çalan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu saptadı.

Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları büstleri hurdacılara sattıklarını söylemesi üzerine polis, hurdacılara baskın düzenledi.

Tanesi 2 bin TL’den satıldığı öğrenilen büstlerden 6’sı baskınlarda ele geçirilirken, 2’sinin ise parçalandığı öğrenildi. Ele geçirilen büstler okullara teslim edildi.

PİŞMANIM ÇALIŞIP PARASINI ÖDEYECEĞİM

Kuaför oldukları öğrenilen Adem A. (37), İlker Ç. (35) ve Serkan A. (35) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adem A. mahkemede verdiği ifadede, “Pişmanım. Çaldığım büstlerin parasını çalışıp ödeyeceğim. Serbest bırakılmak istiyorum” dedi.

TUTUKLANDILAR

Adem A., İlker Ç. ve Serkan A., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ yapmak suçundan tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)