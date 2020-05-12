Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’dan ‘AVM’ paylaşımı: Risk devam ediyor!

Normalleşme adımları kapsamında alışveriş merkezleri dün yeniden hizmet vermeye başladı. Bazı alışveriş merkezlerinde sosyal mesafeye uyulmadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

00:17 -
Haberler Gündem
Bakan Koca’dan ‘AVM’ paylaşımı: Risk devam ediyor!

21 Mart’tan itibaren kapalı olan alışveriş merkezleri normalleşme adımları kapsamında dün yeniden açıldı.

Türkiye’deki AVM’lerin 4’te 3’ü karar doğrultusunda kapılarını müşterilerine açarken, AVM girişlerinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Uyarılara rağmen birçok vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve maske takmadığı görüldü.

“AVM KAPILARINDA YIĞILMALAR OLUŞTU”

AVM’lerdeki görüntülere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı.

* Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil.

* Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

İLGİLİ HABERSağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini paylaştı!Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini paylaştı! İLGİLİ HABERCorona virüsüyle mücadele eden Türkiye'den AVM manzaralarıCorona virüsüyle mücadele eden Türkiye'den AVM manzaraları
Corona Esenyurt istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter
Son güncelleme: 00:20 12.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more