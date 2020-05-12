Bakan Koca’dan ‘AVM’ paylaşımı: Risk devam ediyor!

21 Mart’tan itibaren kapalı olan alışveriş merkezleri normalleşme adımları kapsamında dün yeniden açıldı.

Türkiye’deki AVM’lerin 4’te 3’ü karar doğrultusunda kapılarını müşterilerine açarken, AVM girişlerinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Uyarılara rağmen birçok vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve maske takmadığı görüldü.

“AVM KAPILARINDA YIĞILMALAR OLUŞTU”

AVM’lerdeki görüntülere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı.

* Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil.

* Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

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