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Bakan Selçuk: 16 Kasım’da tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 11:48, 11/11/2020
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Bakan Selçuk: 16 Kasım’da tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.

* Çocuklar beni okulda görür görmez ‘Hocam, ara tatil olacak mı?’ diye soruyor. Meraklarını giderelim. Yavrum, ara tatiller hakkınızdır.

* Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. (DHA)

2020 – 2021 DÖNEMİ ARA TATİL TARİHLERİ

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanı Pazartesi tatil Twitter
Yayınlanma Tarihi:11:39,
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