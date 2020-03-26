Bakandan açıklama! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Süleyman Soylu, Türkiye’de ilerleyişi süren corona virüsü salgınına dair açıklamalar yaparken sokağa çıkma yasağına da değindi. Karantina altında bulunanların sayısını da açıklayan Soylu, “Şu ana kadar 15 bin 135 karantina altında insanımız söz konusu, bunlar arasında yurt dışından gelenler de var. Karantinada bir başka ülkenin büyükelçisi de var, eğitim gören kaymakam adayları da var” dedi.

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA ŞİMDİLİK GEREK YOK'

* Elimizde sokağa çıkma yasağından önce önereceğimiz tedbirler var. Safha safha gitmek istiyoruz, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir.

* Bu süreç dinamik bir süreç, şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaş en üst düzeyde uyuyor, sokağa çıkma

yasağından önce önerebileceğimiz tedbirler var.

* Ama süreç hızlı yayılıp başka noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.

KARANTİNADA 15 BİN 135 KİŞİ VAR

* Şu ana kadar 15 bin 135 karantina altında insanımız söz konusu, bunlar arasında yurt dışından gelenler de var.

* Karantinada bir başka ülkenin büyükelçisi de var, eğitim gören kaymakam adayları da var.

* 14 günlük karantinayı evde geçirmesi gerekenler buna uymuyorsa, bunları takip ediyoruz ve yurtlara ve karantina bölgesine alıyoruz.

* Şu ana kadar 66 ayrı üründe fahiş fiyat ile ilgili ticaret bakanlığı ve savcılıklara suç duyurusunda bulunduk.

* Maske üretimi konusunda şu ana kadar Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapan 60 üretici var.

* Umuma açık yerlerin kapatılması konusundaki genelge sonrası 211 bin 326 işyeri kapandı; buna uymayan bin 542 işyerine idari yaptırım, 207 işyerine adli işlem yapıldı.