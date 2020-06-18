Son dakika… Baklavacı kardeşlerin yargılandığı davada karar çıktı

Mahkeme, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i “hürriyeti tahdit” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanıklara “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10'ar ay hapis cezası ise ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik’te, 6 Temmuz günü Seydioğlu Baklavalarının sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan’ın da içinde bulunduğu ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın kullandığı aracın önünü keserek, dikiz aynasını kıran, tekmeleyen ve camlarını kırmaya çalışmıştı.

Hüseyin ve Hasan Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları nedeniyle Anadolu Adliyesi 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi.