Bayramda Burdur’a gidenlere 14 gün karantina uygulanacak

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ramazan Bayramı öncesi Burdur’a seyahat planlayan bütün vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Şıldak, bayram dolayısıyla 4 gün süreyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirterek yasağın başladığı cumartesi gününden önce Burdur’a gelmeyi planlayanların il girişlerinde tespit edilerek 14 günlük süreyle evlerinde gözlem altına alınacağını belirtti.

İHLAL DURUMUNDA YURTTA KARANTİNA

Vali Şıldak, bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen kişilerin ise öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağını belirtti. Şıldak'ın, önemli duyuru başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

Bayram tatili süresince Ülkemizin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı cumartesi gününden önce başka illerden Burdur'a gelenler,

* 06.05.2020 tarihli ve 35 sayılı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararına dayanılarak İl giriş kontrol noktalarında tespit edilerek kayıt altına alınacak…

* Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde doğal olarak dışarıya çıkamayacakları gibi ayrıca toplam 14 gün süreyle Burdur'daki ikametlerinde gözlem altında tutulacaklardır.

* Bu kuralı ihlal etmeleri halinde ise bir yurtta karantinaya alınacaklardır.Burdur İline seyahat planlayan bütün vatandaşlarımıza önemle duyurulur.