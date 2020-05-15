Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak? Terhis işlemleri ne zaman? Askerlikte normalleşme adımları…

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle askerlik alımları ve terhis işlemlerinde de kısıtlamaya gidilmişti. Terhis zamanı gelen er ve erbaşların işlemleri durdurulmuş, yeni asker alımları ise bekletilemeye başlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklama ile corona virüsü sonra yapılacak normalleşme adımlarını açıkladı…

TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Corona virüsü sebebiyle terhis zamanı gelen askerlerin işlemleri ertelenmişti. Merakla beklenen terhis tarihinin ne zaman olacağı sorusuna Milli Savunma Bakanı, cevap verdi. Akar, corona virüsü nedeniyle terhis işlemleri ertelenen ve hala kışlada bulunan askerin, 31 Mayıs itibariyle terhis edileceğini söyledi.

BEDELLİ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü sebebiyle ertelenen bedelli askerlik alımları hakkında da açıklamada bulundu. Akar, 20 Haziran itibariyle bedelli askerlik alımlarının tekrardan başlayacağını açıkladı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da tekrar başlayacağı bilgisini verdi.