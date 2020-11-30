Bir günde 7 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısında zirve yaşandı. 7 sağlık çalışanının bir günde corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden her sağlık çalışanının ardından Sağlık Bakanlığı’na yaptığı ‘COVID-19 meslek hastalığı kabul edilsin' çağrısını yineledi.

BUGÜN COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Ecz. İbrahim Nizam Çileli: Manisa’da eczacıydı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Gökhan Ercan: Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Ercan 35 yaşındaydı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli şehirlerde görev yapmıştı. Son olarak Adana’da Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde filyasyon ekibinde çalışmaya başlamıştı. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ecz. Tek. Hayri Tuna: İstanbul’da eczane teknisyeni olarak çalışıyordu. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahmet Temir: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ürodinami Bölümü’nde sağlık teknisyeni olarak çalışıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Selver Kuşçu Ünal: Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferdane Bilgin: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı idari personeli olarak çalışıyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Bilgin, Covid-19’a bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Vet. Tek. Ahmet Yiğit: Bursa Keles İlçe Tarım Müdürlüğü’nde veteriner teknisyeni olarak çalışıyordu. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ