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Bir kentte daha sokakta sigara içilmesi yasaklandı!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Bursa'da da sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Kararı kamuoyuna duyuran İl Hıfzısıhha Kurulu gerekçe olarak sigara içenlerin maskelerini indirmelerini gösterdi.

Güncellenme: 12:55, 10/11/2020
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Bir kentte daha sokakta sigara içilmesi yasaklandı!

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, kent genelinde sokakta sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Vatandaşların taktıkları maskeleri indirilmelerini önlemek amacıyla sokakta sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak yasaklanmıştır” denildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesilecek.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve son olarak Muş’ta açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmıştı.

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