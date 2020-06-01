Teyakkuza geçildi… Tatilci akını başladı!

Seyahat yasağının kalkmasıyla Antalya ve Muğla’ya tatilci akını başladı. Kontrol noktalarında bulunan jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı görevliler ise kentlere giriş yapacak kişilerin ateşlerini ölçtü.

Araçlarda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. TIR, kamyonet ve bazı otomobiller narkotik köpekler tarafından arandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

BODRUM YOLCULUĞU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evleri bulunan tatilciler Torba kavşağında kontrol edildi. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı.

34 VE 06 AĞIRLIKLI PLAKALAR

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen 34 ve 06 plaka ağırlıklı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan bir tatilci rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım” dedi.

BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞ

İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk ise “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız ve yola çıktık” şeklinde konuştu.

OTOBÜSLER DE YOLA ÇIKTI

Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

ANTALYA’DA DA YOĞUNLUK

Tatilcilerin akın ettiği turizm kenti Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında da zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL’DAN KAÇIŞ…

İstanbul’dan Antalya’daki yazlığına gelen Rasim Kahyaoğlu (56), ”Sabah yola çıktım. Yol baya kalabalıktı. Herkes İstanbul’u terk ediyor anladığım kadarıyla. Evim ve iş yerim burada. Hem işlerimi yapacağım hem de dinleneceğim” diye konuştu.

Burdur’un Bucak ilçesinden gelen Cengiz Sayın (36), ”Bebeğimiz hastanede, onun yanına gidiyoruz. Nasip olursa onu getireceğiz” dedi.

Antalya’nın Dağbeli Mahallesi’nden gelen Rasim Özaslan, ”65 yaş üstü yolcumuz için izin aldık. Kronik rahatsızlığı var. Doktora gidiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA-İHA)

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