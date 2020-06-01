Normalleşme kaosu… Hem vatandaşlar hem şoförler isyanda!

Corona virüsü kapsamında uzun süredir esnek çalışma saatine uygun veya evlerinden çalışan vatandaşlar, normalleşmenin ilk gününde işe gitmeye başladı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlamanın çoğu yerde hiçe sayıldığı ortaya çıktı.

Milyonlarca kişinin sokağa çıktığı İstanbul’da yapılan denetimlerde minibüslerin ‘yüzde 50’ kuralını ihlal ettiği belirlendi. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

30’AR YOLCU ÇIKTI

Esenyurt’ta ekipler yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan 3 minibüste en az 30’ar yolcu olduğu tespit edildi.

‘Yarı yarıya’ kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi. Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284’er TL ceza kesildi.

ŞOFÖRLER İSYAN ETTİ

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, “Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?” diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

Kartal’da yapılan denetimlerde ise fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüsten 8, diğerinden 6 fazla yolcu çıktı.

VATANDAŞTAN VERYANSIN

Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, “Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler” diye konuştu.

Minibüsteki bir yolcu ise, “1 saattir bekliyorum minübüs durağında. İşe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor” dedi.

KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise 6 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars vatandaşla karşı karşıya geldiklerini belirterek “Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular ‘alacaksın’ diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. ‘İşe gidiyoruz niye almıyorsun’ diye tepki gösteriyorlar” diye konuştu.

METRO, METROBÜS, OTOBÜS

Yine Kartal’da Yakacık-Kartal seferini yapan özel bir halk otobüsünde yolcu sayısının fazla olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Kadıköy-Tavşantepe metro hattında ise yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması için “Burada durunuz” şeklinde yaklaşık 1 metre arayla yazılar yapıştırıldı.

Anonslarla metro içinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yolcular sık sık uyarıldı. Metro koltuklarına bir koltuk arayla “Sosyal mesafenizi koruyunuz. Bu koltuğu boş bırakınız” şeklinde yazılar asılarak uyarı yapıldı.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise aynı şekilde uyarılar asıldığı görülürken, metrobüs bekleyen yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.