Buca Belediyesi’nden o iddialara yanıt!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi AKP meclis üyesi Burçin Kevser, önce bir televizyon programında ardından da bir gazeteye verdiği demecinde Buca Belediyesi'nin su faturalarına yansıyan katılım payıyla İZSU’dan aylık ortalama 3 milyon lira aldığını ancak bu rakamın belediyenin gelir kalemleri arasında yer almadığını iddia etmişti.

Kevser, “Buca Belediyesi’nde bu sene denetim komisyonundaydık. Haliyle gelir-giderleri incelememiz gerekti. Biz gelirler arasında her ay İZSU’ya ödediğimiz miktarın 3 milyon lirayı bulan paranın hangi kalemde gösterildiğini sorduk ama gösterilmediğini gördük.

‘Bu para nereye gitti?’ dediğimizde bize Belediye Başkanı Erhan Kılıç ‘maaşlar ödeniyor’ cevabını verdi. Hangi maaşlar, kimin maaşları ödeniyor? Bizce liyakatsizce yapılan atamaların maaşları ödeniyor” iddiasında bulunmuş ve bazı isimleri telaffuz etmişti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddialarla ilgili Buca Belediyesi’den açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bazı basın yayın organlarında Buca Belediyesi üzerinden siyasi menfaat temin etmek ve şahsımı yıpratmak amacıyla “Buca'da 50 Milyon lira buhar oldu” başlığı ile kasıtlı, asılsız ve karalayıcı haberler yapıldığını üzüntüyle görmekteyiz.

*Haberlere konu olan İZSU katılım payları belediye kesin hesaplarında yer almasına rağmen, yasal olarak belediye kesin hesabında “05.02.09.99 Diğer Paylar” gelir kodu içerisinde bulunmaktadır.

*Kesin hesaplarda “katı atık bedeli” diye ayrı bir gelir kodu bulunmadığını bilemeyecek kadar muhasebe ve hukuk bilgisinden yoksun art niyetli kişi ve kurumları kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz.

Söz konusu yanıltıcı ve yalan haberle ilgili olarak yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.