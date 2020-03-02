Bursa Müftüsü’nden çok konuşulacak sözler: Hazır kapılar açılmışken defolup gidin!

Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açmasının ardından 117 binden fazla mülteci başta Yunanistan sınırı olmak üzere sınır kapılarına akın etmeye başladı.

MÜLTECİ DÜŞMANI OLANLAR DEFOLUP GİTSİN

Gelişmeler üzerine Bursa Müftüsü İzani Turan, sosyal medya hesabından “Durmadan millet-devlet düşmanlığı yapanlar, hazır kapılar açılmışken mülteci taklidi yaparak ait oldukları yere defolup gidebilirler” paylaşımında bulundu.

TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ

Müftü Turan, gelen yanıtlardan birinde “Onlar yapmasa da bu vatanın has evlatları olarak bir gün zaten yapacağız ve o günler de yakındır Allah’ın izniyle kıymetli hocam” diyen takipçisine de “İnşallah” diye yanıt verdi. Öte yandan çok sayıda kullanıcının Turan’ın yorumuna destek vermesi dikkat çekti.