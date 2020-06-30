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Corona testi pozitif çıkan AKP’li isimden açıklama!

Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan AKP Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

23:03 -
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Corona testi pozitif çıkan AKP’li isimden açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Emin Akbaşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.

* Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi.

* Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim.

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