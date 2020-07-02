Corona virüsü vakaları hangi illerde arttı? Bakan Koca’da corona virüsü haritası açıklaması…

Türkiye'de geçtiğimiz ay başında günlük corona virüsü vaka sayısı 800'lere kadar düşerken, son açıklanan verilere göre günlük vaka sayısı bin 192 oldu. Son yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir şehir açıklamada bulundu ve vaka sayılarını örnek gösterdi. İşte Türkiye corona virüsü haritasından son durum…

CORONA VİRÜSÜ EN FAZLA GÖRÜLDÜ İLLER

Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/lSdREj3fcX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2020

CORONA VİRÜSÜ VAKALARININ EN ÇOK AZALDIĞI İLLER

Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de iki hafta hiç vaka görülmemiştir.

CORONA VİRÜSÜ ETKİSİNİ AZALTTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yayılan ‘corona virüsü hasta etme etkisini azalttı' iddiası hakkında şunları söyledi;

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme yönünde azalması bilimsel bir veri değildir. Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tür haberlere itibar etmeyin. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe konusunda yanlış kanılar bulunmaktadır