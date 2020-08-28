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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Covid-19 uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Erdoğan,"Gerek vefatlar, gerek hastanede yatan vatandaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

14:39 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Covid-19 uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

Namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır.

* Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım.

* Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanları hiç dikkate almayın.

* Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz.

* Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. (DHA)

AKP Cuma Cumhurbaşkanı Dünya Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 14:45 28.08.2020
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