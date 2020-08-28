Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Covid-19 uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

Namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır.

* Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım.

* Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanları hiç dikkate almayın.

* Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz.

* Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. (DHA)