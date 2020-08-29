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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli ve milli vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji olarak dışa bağlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak" diye konuştu.

16:03 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli ve milli vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Muharrem ayı tüm Müslümanlar için rahmet, bereket ayı olmanın yanında bir acının da ayıdır. Tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum.

* Türkiye’nin potansiyeline inanan herkese şükranlarımı sunuyorum.

* Ülkemiz her alanda Covid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de 3 kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız.

* Milyar dolarların üzerinde olan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı.

* 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı.

* Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ’ından PKK’sına DHKP-C’sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik.

* Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Ağaç bahanesiyle sokakları ateşe veren, esnafımızın malını mülkünü yağmalayan çapulcularla mücadele ettik.

* Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ’cü hainlerle mücadele ettik.

* Parasını ödemediği için hastaların rehin alan bir ülkeyi dünyada örnek gösterilen sağlık sistemi ile tanıştırdık.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sanayi TAyyip Erdoğan Teknoloji Türkiye
Son güncelleme: 16:37 29.08.2020
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