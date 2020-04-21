Davutoğlu: Erdoğan’ın en zayıf olduğu dönemde yanındaydım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin resmi hesaplarından da paylaşılan yayında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“ERDOĞAN'IN EN ZAYIF OLDUĞU DÖNEMDE YANINDAYDIM”

Kendisi hakkında söylenen ‘Erdoğan'a ihanet etti' sözlerini yorumlayan Davutoğlu, “Bu ihanet lafını çok kullanır hale geldik. Öyle kolay kullanınca da kıymeti kayboldu. İhaneti o zaman tartışalım. Ben Sayın Erdoğan'a ihanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım, en güçlü zamanında yanında olurdum” dedi.

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* İhanet etseydim kendimin en güçlü olduğu dönemde ihanet ederim, mantıklı olan budur. Sayın Erdoğan'ın en zayıf olduğu anları düşünün; 27 Nisan, e-muhtıra…Biz sayın Erdoğan'ın yanındaydık, tek bir adım geri atmadan yanındaydık. O sırada birileri yeni ufuklara açılırken yanındaydık.

* Parti kapatma davası açıldı, işte onun için oraya geldim. Mart ayında tam ayrılmayı tekrar düşünürken, parti kapatma davası açıldı. Ve ben Sayın Erdoğan'a giderek, ‘Sayın Başbakanım, şimdiye kadar irade benim irademdi, ben ilim adamı olmayı tercih edip üniversiteye gidiyorum, ama şimdi bir savaş açılmıştır. Size ve demokrasiye.' dedim.

* Sayın Erdoğan'ın en zayıf olduğu dönemde, partinin kapatılmasına yüzde 100 nazarıyla bakıldığı bir dönemde ve şu anda Sayın Erdoğan'ın yanında olan önemli figürlerin hepsinin Tayyip Erdoğan'ın alehine çalıştığı bir dönemde, dedim ki; “Sizinle mezara da, hapise de, bu parti kapatılacaksa ve size bir şey gelecekse, ben burdayım” dedim.

* Şu anda Sayın Erdoğan'ın sadakatini ifade edenlerin çoğu, şu an Ak Parti yönetiminde olanların büyük kısmı Erdoğan'ın karşısında, ona en hakaretlerle saldırdıkları bir dönemdir.

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“‘ONE MINUTE' YAŞANIRKEN ERDOĞAN'A YÜKLENENLER, BUGÜN ERDOĞAN'CILIK YAPIYOR”

Davutoğlu, Erdoğan'ın en zayıf zamanlarından birinin de Davos'taki ‘One Minute' olduğunu olduğunu vurguladı. Davutoğlu, yaşananları şöyle anlattı:

* O geceyi yaşayanlar bilir. Şimon Peres'e özürün hangi telefondan nasıl diletildiğini bilir, benim telefonum üzerinden. Bunlar artık madem ki açılacak, o günlerde ‘one minute' yaşanırken, hala Sayın Erdoğan'ın ağır hakaretlerle yüklenenler bugün Erdoğancılık yapıyorsa, Sayın Erdoğan'ın önce bunu sorması lazım. ‘O zor günlerde kim yanımdaydı' diye düşünmesi lazım.

“İHANET ETSEYDİM BU PARTİ BİRLİĞİNİ KORUYABİLİR MİYDİ?”

“Birileri benim hain olduğuma ikna olmuş olabilirler” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Bütün bu zayıf dönemlerde Sayın Erdoğan'ın yanındaydım. Peki, benim en güçlü olduğum dönem, benim başbakan olduğum dönemdi değil mi? Peki, ben ihanet etseydim, Mayıs 2016'da bu parti birliğini koruyabilir miydi?” sorularını sordu. Davutoğlu, “Ben, o zaman ihanet etseydim belki de parti bölünürdü” dedi.

“DEVLET KRİZİ ÇIKMASIN DİYE AYRILDIM”

“Ama başbakan olarak kalabilirdim” diyen Davutoğlu, “En güçlü olduğum zaman, sadece Sayın Erdoğan ile aramız bozulmasın diye ve parti bölünmesin diye, ülkede devlet krizi çıkmasın diye ayrıldım” itirafında bulundu.

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