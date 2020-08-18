Dehşet! Demir çubuklarla hastaneyi bastılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde pandemi önlemleri kapsamında özel bir hastaneye refakatçi ile giremeyen şahıs, yakınlarını toplayarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ve doktorları darp etti.

Olay dün öğren saatlerinde Körfez Güney Mahallesi’indeki özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. adlı şahıs, tedavi olmak için eşi ile birlikte hastaneye geldi.

İçeriye girmek istediği sırada hastane güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu, S.Y.'yi pandemi tedbirleri gereği hastaneye refakatçi almadıkları yönünde uyararak içeriye tek girmesi gerektiğini söyledi.

DEMİR SOPALARLA SALDIRDILAR

Uyarılara rağmen hastaneden çıkmayan S.Y. tedavisi sonrasında giderek yanına aldığı 4 kişi ile hastane geri geldi. 4 kişi hastane önündeki panolardan söktükleri demirlerle güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ve Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel'e saldırdı.

Saldırganlara karşı koyan güvenlik görevlisi ve doktor aldıkları darbeler ile yaralandı. Saldırı sonucunda burnu kırılan Op. Dr. Ufuk Şenel'in 3 gün, omuzu çıkan ve vücudunda darp izleri oluşan güvenlik görevlisi Terzioğlu ise 20 gün iş göremez raporu aldı.

“PANDEMİ KURALLARINI HATIRLATTIK”

Olayın ardından burnunda kırıklar oluşan Op. Dr. Ufuk Şenel ve tüm hastane personeli, hastane önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Şenel, Yapılan saldırıyı şöyle anlattı:

Dün sabah saatlerinde bir hastamız, eşi ile birlikte muayene olmak için hastanemize geliyor. Covid-19 önlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri dahilinde hastanemizde hasta yakınlarını yanlarına almayıp, hastane personelleri olarak biz yardım etmekteyiz.

* Bu kuralı güvenlik görevlimiz hasta yakınına iletiyor. Ama hasta yakını bunu kabul etmek istemiyor ve bir şekilde hastaneye giriyor. Biz de doktor arkadaşlarımızla süreci hızlandırıp hastayı hızlıca göndermek istiyoruz.

* Hasta işini bitirdikten sonra bir şekilde tehdit ederek hastanemizden ayrılıyor. Yaklaşık 2-3 saat sonra yanına 5-6 kişi alarak topluca hastaneden içeriye dalıp güvenlik görevlimize metal sopalarla saldırıyorlar. Ve Ali beyin omzunun çıkmasına sebep oluyorlar.

DOKTOR 3 GÜN GÜVENLİK 20 GÜN RAPOR ALDI

Saldırı sonrasında beyaz kod ilan ettiklerini belirten Şenel, şöyle konuştu:

* Beyaz kod ekibi olarak Sinan bey ve ben olay yerine geldiğimizde şahıslar taşkınlıklarına devam ediyorlardı. Dışarıya aldık onları acil servisin girişinin tıkanmaması için ama taşkınlıklarını sürdürdüler.

* Ve bize tekrar saldırdıklarında şahıslardan bir tanesi benim burnuma ve çeşitli yerlerime darbede bulunarak burnumun kırılmasına sebep oldu.

* Güvenlik görevlimizin omuzu çıkık, ameliyata aldık anestezi ile omuzu tedavi edildi. 20 gün kadar raporlu.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Öte yandan olayın ardından saldırganlardan S.Y. ve abisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor. (İHA)