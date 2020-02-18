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İzmir ve Bursa’da deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? (18.02.2020)

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından vatandaşlar 'İzmir'de deprem mi oldu? sorusunu sormaya başladı. Peki son depremler nerede oldu?

19:30 -
Haberler Gündem
İzmir ve Bursa’da deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? (18.02.2020)

Manisa’da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09’da 5,2 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Deprem İzmir, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. İşte son depremlerin meydana geldiği bölgeler.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremin ardından saat 19.11’de 2,9 şiddetinde, saat 19.13’te ise 2,3 şiddetinde artçı depremler kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

 

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Son güncelleme: 19:39 18.02.2020
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