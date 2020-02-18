İzmir ve Bursa’da deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? (18.02.2020)

Manisa’da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09’da 5,2 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Deprem İzmir, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. İşte son depremlerin meydana geldiği bölgeler.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremin ardından saat 19.11’de 2,9 şiddetinde, saat 19.13’te ise 2,3 şiddetinde artçı depremler kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER