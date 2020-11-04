Depreme dişçi randevusunda yakalandılar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.9'luk depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı.

RANDEVULARI 15.00’DAYDI

Depremden önce Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş polikliniğine saat 15.00'daki randevuları için gelen anneanne Belgin Özcan (50) ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael enkaz altında kaldı.

Depremin 5'inci günde arama kurtarma ekiplerinin enkazda yaptığı çalışmalar neticesinde 1. sınıf öğrencisi Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

NAZİLLİ’DE TOPRAĞA VERLİCEKLER

Depremde hayatını kaybeden Anneanne ve torunu bugün Nazilli Otogar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından Eğriboyun mezarlığına defnedilecek.