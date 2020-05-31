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Diyarbakır’daki hain saldırının failleri yakalandı

Diyarbakır'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.

12:07 -
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Diyarbakır’daki hain saldırının failleri yakalandı

Diyarbakır’ın 5 Nisan Mahallesi’nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı.

TESLİM OLDU

Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.’yı Şilbe Mahallesi’nde yakaladı.

Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Son güncelleme: 12:22 31.05.2020
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