Edirne’de caddeye girme sırası!

Edirne'de corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi'ne giriş ve çıkış sınırlaması getirildi.

Edirne İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla cadde giriş ve çıkışlarına koyulan bariyerlerde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Edirne Belediyesi zabıta ekipleri uygulama yapmaya başladı.

SOKAKLARIN DOLU OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ekipler, caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların vücut ısısını ateş ölçer ile ölçerken; 65 yaş ve üstü vatandaşların tespiti için GBT sorgusu da yaptılar.

Ekipler, uygulama sırasında vatandaşları hem corona virüsü salgınına karşı evde kalmaları, hem de meydana gelen uzun kuyrukta en az 1 metre olması gereken sosyal mesafe kuralı konularında uyarılarda bulundular.

Uygulama sırasında çok sayıda vatandaşın corona virüsü salgınına rağmen sokakta zaman geçirmeye devam etmesi de dikkat çekti.

Hayati riski göze alarak sokağa çıkan vatandaşlar, vücut ısısı ölçümünün ardından caddeye giriş yapmaya devam ettiler.

21 TON DEZENFEKTAN 100 BİN MASKE KULLANILDI

Edirne Belediyesi, corona virüsü salgınına karşı başlattığı çalışmalarda bugüne kadar 16 ton konsantre yüzey dezenfektanı ve 5 ton el dezenfektanı kullanıldığını açıkladı.

Edirne Belediyesi'nden gerçekleştirilen yazılı açıklamada ayrıca 100 bin maske ve eldivenin de tüm kamu personelinin kullanımına sunulduğu belirtilirken; 50 bin adet broşür, 10 bin adet afiş ve 25 adet billboard ile corona virüsü tedbirlerinin halka duyurulduğu ifade edildi.

GÜRKAN'DAN ‘EVDE KAL' ÇAĞRISI

Belediyeye ait 56 araçla 216 personel tarafından gerçekleştirilen çalışmaların kentin 24 mahallesinde devam ettiğini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Edirneliler, Edirne Belediyesi olarak bizler sizlerin sağlığı için dışarıdayız. Lütfen sizlerde bizim için evinizde kalın. Tek temennimiz corona virüsü salgınından mümkün olduğunca az zarar görmek.

* Bu nedenle ekiplerim dezenfekte çalışmalarını 7/24 esası ile sürdürüyor. Siz de kendi sağlığınız ve toplumun sağlığı için lütfen evinizde kalın ve kişisel hijyeninize özen gösterin.