Edirne’deki yangın 4 saatte söndürüldü

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir yapı marketin deposunda başlayan yangın, aynı binada bulunan satış mağazasına sıçradı. Bugün saat 14.00 sıralarında başlayan yangına ilk müdahaleyi Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptı. Yangının satış mağazasına sıçrayan yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken; vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiler. Ekipler, çalışmaları izleyen vatandaşları sık sık corona virüsü salgınına karşı uyarılarda bulunurken; vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Ölü ve yaralının bulunmadığı yangın 4 saat sonunda söndürüldü. Yangının sonucunda bina ve binada bulunan ürünlerin tamamı kül oldu.

GÜRKAN YANGIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken; yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Gürkan, yangının çıkış nedenini açıkladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Edirne'de öğlen saatlerinde elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz çok büyük bir yangın çıktı. Yönetici odasındaki şalter, elektrik yetmediği için düşüyor. İçerideki görevliler de her şalter düştüğünde tekrar kaldırıyorlar ve birden elektrik kontağından yangın çıkıyor.

* İlk etapta kendileri söndürmeye çalışıyorlar. Maalesef bu bizim birçok yangında yaşadığımız kötü bir deneyim. O anda bir taraftan söndürmeye çalışıp, aynı anda itfaiyeye haber verseler, itfaiye daha çabuk müdahale edecek. Önce kendileri söndürmeye çalışıyorlar ve başaramıyorlar.

* Ondan sonra itfaiyeye haber veriyorlar. Bu arada biraz da zaman geçiyor. İtfaiye zaten buraya çok yakın ve hemen gelip müdahale ediyor. Ama içeride çok fazla boya, tiner, halı, kilim gibi kimyasal ve plastik madde var. Bu nedenle yangını bir taraftan soğutma çalışmaları, diğer taraftan söndürme çalışmaları vardı.

* Özellikle başka bir yere sıçramamasına yönelik çalışmalar da vardı. Yaklaşık 4 saattir tüm itfaiye ekiplerimiz buradalar. Kontrol altındaydı ama büyük oranda azaldı. Hiçbir binaya zarar vermeden önledik. Herhangi bir can kaybının ya da yaralanma olayının olmaması da sevindirici.

* Geçmiş olsun diliyoruz. Mala gelsin, cana gelmesin. Bütün vatandaşlarımıza da şu uyarıyı yapmış olayım; herhangi bir yangınla karşılaştıklarında elbette insan refleks olarak söndürmeye çalışıyor ama aynı zamanda yangının ilk başladığı andan itibaren itfaiyeyi aramak en doğru çözümdür.

BİNA VE ÜRÜNLER TAMAMEN YANDI

4 saatlik söndürme çalışmalarının ardından sona eren yangının sonucunda bina ve içinde bulunan ürünler tamamen yandı.

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