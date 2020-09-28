Ege Denizi’nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Türkiye bir sabaha daha deprem haberiyle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.12’de 37,57 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan’ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.