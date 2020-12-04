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Barda ilginç görüntüler! Koltukların arasından çıktılar

Konya'da polis, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarı üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınlar ve bazı müşteriler, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandı.

Güncellenme: 00:18, 04/12/2020
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Barda ilginç görüntüler! Koltukların arasından çıktılar

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokakta corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti.

Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi.

Eğlence merkezindeki kişilere corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL’den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. DHA

Corona Konya para Polis
Yayınlanma Tarihi:00:10,
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