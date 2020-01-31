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Elazığ’da ağır hasarlı okullar yıkılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 10 okulun yıkılacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Ekipler bu okulların yıkımına başladı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
10:26 -
Haberler Gündem
Elazığ’da ağır hasarlı okullar yıkılıyor

Sivrice’de 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok okul hasar gördü. Ağır hasar alan okulların yıkılma işlemleri dün gece itibarıyla başladı. Elazığ merkezde bulunan Elazığ Ortaokulu dün gece yıkılırken, Mustafa Kemal Ortaokulu’nda da yıkım çalışmaları başladı.

İŞTE AĞIR HASARLI YERLER:

Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası
Elazığ Öğretmenevi
Mehmet Akif Ersoy Lisesi
Elazığ Lisesi
Hulusi Sayın Lisesi
Elazığ Meslek Lisesi
Alacakaya İlkokulu Elazığ Ortaokulu (Yıkıldı)
Mustafa Kemal Ortaokulu (Yıkım Devam Ederken Durduruldu)

Cuma Elazığ İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kemal okul Süleyman Soylu
Son güncelleme: 10:27 31.01.2020
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