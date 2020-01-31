Elazığ’da deprem çadırları kar altında

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ ve Malatya’da yıkıma neden olmuş, 41 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde evlerini kaybedenler çadırlarda yada geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.

Deprem koşullarının yanı sıra depremzedeleri en çok etkileyense ise giderek kötüleşen hava koşulları. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı da başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve merkeze bağlı Harput mahallesinde etkili olan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü. (DHA)