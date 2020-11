Erdoğan gençlere ve kadınlara sordu: Seçimden önce seçim kazanmaya var mısınız?

19 Mayıs Stadyumunda yapılan 7. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili son bilgileri verdi.

İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Şu an itibariye 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Bunları 200 kadarı tedavileri devam ediyor. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu güne kadar tüm afetlerde olduğu gibi İzmirli kardeşlerimizi de yeni konutlarına en kısa sürede kavuşturacağız. Hasar tespitiyle yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından çalışmalara başladık. Bakanlarımız felaket bölgesinde gerekeni yapıyor. Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmaya kararlıyız” dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE SÇİM KAZANMAYA VAR MISINIZ?

19 Mayıs ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının pandemi nedeniyle sınırlı ölçüde kutlamalar yapıldığını ancak Samsun’un kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;

*Biz kaderi Türkiye’nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutur ve AK Partiyi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur.

*Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren bir başka parti daha yoktur.

*Hangi seviyede olursa olsun partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan yeni isimler ve heyecanlarla AK Partiyi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu aştı. Böyle bir parti yok.

*Samsun’unda en önlerde yer almasını bekliyorum. Unutmayınız üye sayımızı sürekli arttırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir. Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mı? Hanımlar seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? Her büyük mücadelenin öncü şehri olan samsuna da bu yakışır.

“ZALİMLERE OYUNUN DEĞİŞTİĞİNİ KABUL ETTİRMEK KOLAY DEĞİL”

Dünya genelinde her alanda ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bölgemizde ve dünyada siyasi, ekonomik, sosyal her alanda çok ciddi kırılmalar yaşandığı, adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin mazlumun mağdurun yanında yer alıyor.

*Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Tabi karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

*Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen. Hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Milletimiz müsterih olsun. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur.

“TÜRKİYE’Yİ EKONOMİYLE ALT EDEMEYECEKLER”

*Her gecenin ardından aydınlık, her zorluğun ardından bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna inanan insanlar olarak biz kendi işimize bakacağız. Bir yandan ülke içindeki sıkıntılarımıza çözümler üreteceğiz, diğer yandan bölgemizde projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz.

*Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde aynı oyunları oynadılar ve hüsrana uğradılar.

*Türkiye’ye vesayetle esir alamadılar. Türkiye’yi terörle dize getiremediler. Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye’yi tehditle, kuşatmayla ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler.

*Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımız durmakla kalmadık. Yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik.

*Hepsinin yardımına koştuk. Maske, ilaç, tulum gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık. Biz bu dünyada alan el değil veren el olmak içi var olduğumuzu ispatladık.

HER ŞEHİT ARAZİLERİN VATAN OLMASI DEMEKTİR

Bölgemizde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi;

*Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Bir fiil sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye’de biz varız. Libya’da biz varız. Azerbaycan’da kardeşlerimizin yanında biz varız.

*Akdeniz’den Karadeniz’e, Suriye’den Libya’ya, Kıbrıs’tan Karabağ’a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. Bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her büyük mücadele, her büyük sıçrayışta bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib’de, Afrin’de.

*Bütün bunlarla beraber bizler Zeytin Dalında, Pençe harekatında şehitler verdik. Ama şunu unutmayın her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor. Ekonomimize saldırıların maliyeti oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar.

*Ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Aynı şekilde milletimizin birliğini, beraberliğini bozamadılar bunun için kurdukları tuzakların hepsinde başlarına geçirdik. Dün Van’daydık. Aynen bu şekildik. Bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, iri olduk ve aynı kararlıkla Samsuna geldik.

*Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah bu yeni döneminde lokomotifi AK Parti olacaktır.

*Türkiye’ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak önümüzdeki dönemde ülkemize hizmetlerimiz arttırarak sürdüreceğiz. İnşallah Oruç Reisle sürdüreceğiz, Fatihle sürdüreceğiz, Koca Yusuf’la sürdüreceğiz, Kanuniyle sürdüreceğiz, Yavuzla sürdüreceğiz.

*Bütün bunlarla beraber inşallah sismik araştırmalarımızla sondaj çalışmalarımızla Allah’ın izniyle gelecek çok farklı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Edoğan daha sonra Türkiye’nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demiryolu yaklaşık 5 yıl süren modernize çalışmalarının ardından resmi açılışını gerçekleştirdi.