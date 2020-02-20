Erdoğan’dan Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Öncelikle dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum.

*Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar.

*Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

*Bugün ülkemiz ve Ankara'mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

4 MİLYON BASILI ESER VAR

*Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. İnsanlığın ortak hafızasını bulabileceğimiz yegane yerler kütüphanelerdir. Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur.

*Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur.

*Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim.