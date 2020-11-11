Erkek arkadaşı Tuğba’yı boğarak katletti

Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ın (22) kaldığı Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’ndeki aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından Eray H., Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldürdü.

Cinayet zanlısının aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekipleri bildirdi. Daireye giren polis genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı Eray H.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)